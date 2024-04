Lecce-Monza | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di sabato 27 aprile 2024) Ile isudi, match valido per la trentaquattresima giornata di. Al Via del Mare profumo di salvezza per i giallorossi, che in caso di vittoria avranno di fatto raggiunto il tanto agognato obiettivo. I brianzoli, invece, conservano le residue speranze di provare a entrare in Europa nella prossima annata, ma non sarà facile. Chi vincerà? Si parte alle ore 15 di sabato 27 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Luca Farina e Massimo Gobbi. SportFace.

lecce-monza su Radio Portalecce. La gara del Via del Mare in diretta con Alessio Albanese - È questo ciò che deve fare il Lecce di mister Gotti che affronta al Via del Mare, in questa 34esima giornata di Serie A, il Monza di Palladino. Di fronte due squadre alla ricerca di punti importanti: ...

Continua a leggere>>

Serie A, quote e pronostico di lecce-monza - Il programma della 34ª giornata di Serie A prevede il confronto tra il Lecce e un Monza già salvo e senza più obiettivi. La compagine salentina grazie ai 6 punti conquistati nei recenti match ...

Continua a leggere>>

MONZA - I convocati di Palladino per il match contro il Lecce - Sono 24 i calciatori convocati da Raffaele Palladino per lecce-monza, gara valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023/24, in programma sabato 27 aprile alle ore 15:00 allo stadio Comun ...

Continua a leggere>>