Pau - la rockstar le canta a tutti | La politica mi ha deluso Il successo più bello? Mia figlia

(Di sabato 27 aprile 2024) Arezzo, 27 aprile 2024 – Pau, all’anagrafe Paolo Bruni, ènte e leader di una delle band italiane più longeve, i Negrita che proprio quest’anno festeggiano trent’anni di attività. La festa di compleanno è già fissata il 27 settembre al Forum di Assago di Milano, unica data live del 2024. "Se riempiamo il forum di Assago dobbiamo ritenerci soddisfatti, da sempre questo è stato il nostro obiettivo - racconta Pau - ci siamo riusciti già diverse volte, quindi a settembre torneremo in un luogo molto importante per noi e lo facciamo per un evento unico". Ma, quella per la musica, è una passione che nasce ancora prima dei Negrita. Pau, nella sua vita la musica c’è sempre stata. "Ho cominciato ad aggeggiare, da ragazzino, con il mangiadischi dei miei genitori, poi mi hanno comprato un ‘radiolone’ e una chitarra usata. Non finirò mai di ringraziarli per avermi permesso ...