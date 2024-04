Parma-Lecco oggi in tv | data - orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

(Di sabato 27 aprile 2024) Le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Ennio Tardini valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di. La squadra di Fabio Pecchia è sempre più vicina alla promozioneinA e ha intenzione di completare l’opera battendo l’ultima in classifica del torneo. La compagine lombarda, dal suo canto, è ormai giunta ad una situazione di classifica che le permette soltanto di provare a chiudere la stagione nel modo più dignitoso possibile. I padroni di casa, dopo il pareggio dello scorso turno, vogliono tornare al successo, per incrementare il loro vantaggio nei confronti degli avversari. Gli ...

Oltre 15mila tifosi al Tardini: parma-lecco è già sul podio - Non è ancora terminata la prevendita dei biglietti per i tifosi di casa, ma parma-lecco è già sul podio delle partite interne stagionali per numero di tifosi sugli spalti. Il colpo d’occhio sarà ...

parma-lecco, convocati e probabili formazioni - Il testacoda parma-lecco della 35ª giornata del campionato di Serie B potrebbe emettere due verdetti certificati (o quasi) dalla matematica. I Crociati, che osserveranno con ansia – anche se Pecchia n ...

Lecco affronta la capolista Parma: sfida cruciale per il campionato di Serie B - La squadra di calcio Lecco, attualmente impegnata nel campionato cadetto, si prepara per una sfida cruciale. Domani, sarà di scena sul campo della capolista Parma per il trentacinquesimo turno del cam ...

