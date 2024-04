Atletico Madrid-Athletic Bilbao sabato 27 aprile 2024 ore 21 | 00 | formazioni - quot - pronostici Sfida per il quarto posto al Wanda Metropolitano

L'improvviso malore durante Athletic Bilbao-Atletico Madrid in Copa del Rey di giovedì è risultato fatale per un tifoso 77enne colpito da ictus. La gara era stata interrotta per permettere i soccorsi. Poi la corsa in ospedale, inutile: il decesso è avvenuto sabato sera.Continua a leggere Continua a leggere>>

Atletico Madrid-Athletic Bilbao è una gara valida per la trentatreesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: tv, formazioni e pronostici La sfida del Wanda Metropolitano, in poche parole e senza nemmeno girarci troppo intorno, vale l’accesso alla prossima Champions League: l’ Atletico ... Continua a leggere>>

Il Real Madrid fa turn over ma vince, ora è a +14 sul Barcellona - Champagne in ghiaccio per lo scudetto che il Psg dovrebbe vincere oggi nella facile gara con il Le Havre.

Continua a leggere>>

Pronostico atletico-Athletic bilbao, Morata cerca la rivincita contro Berenguer - Se fuori casa l'atletico ha steccato a ripetizione (non a caso viene dallo 0-2 con l'Alaves) al Metropolitano è stato impeccabile: 14 vittorie, un ko (con il Barcellona) e un pareggio. Nelle 16 gare ...

Continua a leggere>>

Pronostico atletico Madrid-Athletic bilbao, Simeone contro il tabù basco - La squadra di Valverde ha raccolto solo due punti nelle ultime tre giornate, l'atletico nel suo stadio ha le carte in regola per piegare i baschi. Questo almeno è ciò che filtra dalle quote dei ...

Continua a leggere>>