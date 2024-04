Il Papa al G7 - la Chiesa di Puglia in festa Cosa hanno detto i vescovi

Papa Francesco parteciperà al G7 in Puglia sull'intelligenza artificiale "in presenza". E' quanto riferito all'ANSA dalla sala stampa vaticana. Strumenti al servizio della pace, per promuovere la dignità di tutti, per sostenere le fasce più fragili, dai giovani ai detenuti, dai poveri ai migranti. ...

Continua a leggere>>