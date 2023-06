Caro-spiaggia | prezzi alle stelle | 1 000 euro per un gazebo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 10 giugno 2023)-estate: con l’apertura della stagione estiva molti stabilimenti balneari hanno apportato modifiche ai propri listini applicando rincari delle tariffe al pubblico per numerosi beni e servizi: lo spiega il Codacons che ha verificato isu alcune delle spiagge più note d’Italia. Si parte con le tariffe giornaliere per ombrelloni, lettini e sdraio, che registrano incrementi medi del +10%/+15% in tutta Italia con punte del +25% rispetto allo scorso anno, come confermato dagli stessi gestori che hanno parlato in questi giorni di aumenti “inevitabili” generati dai maggiori costi a loro carico. Per affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend, in uno stabilimento medio, si spendono quest’anno tra i 30 e i 35al giorno, analizza il Codacons. Ma ci sono casi limite come, ad esempio, unnel ...