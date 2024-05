Barbara d' Urso non torna in tv | il nuovo progetto Pubblico deluso

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 7 maggio 2024) Lo scorso 29 aprile,d'aveva pubblicato sul suo account X, ex Twitter, un post all'interno del quale annunciava un suo imminente ritorno. La conduttrice non aveva dato tante specifiche, ma considerando l'importanza data all'evento, in tanti credevano che si sarebbe trattato di unimportante legato ad un suo ritorno in tv. Nei giorni a seguire, poi, la d'ha continuato a tenere alto il livello di attenzione dei suoi fan, continuando a pubblicare il conto alla rovescia, che scade proprio oggi, martedì 7 maggio. In data odierna, l'ex colonna di Mediaset ha svelato quale sia il» nel quale ha deciso di cimentarsi e di dedicare buona parte del suo tempo. Contrariamente a quanto in tanti ipotizzavano, non ci sarà nessun ritorno in tv per ...