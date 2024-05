Jasmine Paolini | Posso giocarmela con tutte - situazione nuova per me a Roma rispetto ad un anno fa

(Di martedì 7 maggio 2024) In assenza del numero 2 ATP Jannik Sinner, diventa automaticamenteil punto di riferimento del tennis azzurro ai nastri di partenza degli Internazionali d’Italia 2024. Dopo aver vinto lo scorso febbraio il suo primo 1000 in carriera a Dubai, la toscana sogna in grande anche al Foro Italico per confermare i progressi degli ultimi mesi e continuare la scalata verso la top10 del ranking mondiale (da ieri è 12ma al mondo). “È una. Mi concentro sull’apprezzare ogni cosa, a cominciare dalla maggiore attenzione su me stessa: del resto è bello essere in questa posizione di classifica. Ed è elettrizzante giocare partite importanti contro le top player. Cerco di vivere il presente. Il segreto è godersi il momento, essere qui in questo bellissimo torneo, che da bambina venivo a vedere da ...

Dopo i quarti raggiunti a Stoccarda, Jasmine Paolini non riesce a ripetersi nel WTA 1000 di Madrid . La tennista toscana è stata sconfitta in due set dalla russa Mirra Andreeva , numero 43 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e ...

Roma e il Foro Italico si preparano ad ospitare gli Internazionali BNL d’Italia 2024 e se in campo maschile fioccano purtroppo i forfait eccellenti, il tabellone femminile vede invece al via tutte le migliori giocatrici del ranking WTA. Il ‘1000’ ...

