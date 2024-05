Il rapper Macklemore dedica un singolo agli studenti pro Gaza della Columbia e attacca Biden su Israele | Non voterò per te

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Sfidando la tendenza al silenzio di molti artisti internazionali sul conflitto mediorientale, martedì ilamericanoha pubblicato sui social media una canzoneta alle proteste degliuniversitari negli Stati Uniti che chiedono il cessate il fuoco a. L’artista da 30 milioni di ascoltatori al mese, vincitore di un Grammy Award, ha annunciato che tutti i proventi del brano saranno devoluti all’Unrwa, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi. “Cosa sei disposto a rischiare? / Cosa sei disposto a dare? / E se tu fossi a? / E se quelli fossero i tuoi figli?”, canta. “Vorresti che il mondo si alzasse in piedi / E glialla fine lo hanno fatto”, canta. HIND’S HALL. Once it’s up on streaming all ...