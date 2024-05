Gaza - tank Idf entrano a Rafa - preso controllo del Vali -o, sostituite le bandiere palestinesi con quelle israeliane - VIDEO

Ecco i video della gente che a Gaza sta Feste ggiando in strada dopo l'annuncio dei vertici di Hamas di aver accettato l'accordo con Israele per la fine della guerra con Israele

Napoli, studenti pro Palestina occupano con le tende il cortile dell'università a Porta di Massa - Studenti per la Palestina hanno occupato questa mattina il chiostro della sede di Porta di Massa dell'Università Federico II a Napoli.

Usa, campus: esce il primo singolo del rapper Macklemore sulle proteste. Il video - Prima o poi era scritto che succedesse: così come nel '68 molti artisti si sono ispirati alle proteste contro a guerra in Vietnam per comporre canzoni, in questi giorni uno dei più famosi raper statun ...

L'Idf: "Preso il controllo del valico di Rafah" - AGI - L'esercito israeliano (Idf) ha affermato di aver preso il "controllo operativo" del lato palestinese del valico di frontiera di Rafah tra gaza e l'Egitto e che le truppe stanno esplorando l'area ...