(Di martedì 7 maggio 2024)-Sabelli avanti assieme. Tra i vari rinnovi di contratto che il club rossoblù sta analizzando in questo periodo di pre-mercato ci sarebbe...

La fumata bianca non c'è ancora. Ma le indicazioni che arrivano da Pegli lasciano intendere che potrebbe arrivare presto. Il Genoa ...

“C’è stato un po’ di nervosismo per l’importanza della partita con l’obbligo di vincere, siamo partiti bloccati mentre abbiamo fatto un buon secondo tempo in cui non abbiamo concesso tiri in porta. E’ un momento difficile, ma la prestazione e ...

Calciomercato Genoa: Gudmundsson addio alla Serie A - Calciomercato genoa: Gudmundsson addio alla Serie A - Il genoa sa di avere in casa un top player e vi è la consapevolezza di dover rinunciare ad Albert Gudmundsson. Il giocatore ha ...

Genoa, prove di rinnovo per un fedelissimo di Gilardino - genoa, prove di rinnovo per un fedelissimo di Gilardino - genoa-Sabelli avanti assieme. Tra i vari rinnovi di contratto che il club rossoblù sta analizzando in questo periodo di pre-mercato ci sarebbe anche quello di.

Il Genoa e il valzer dei rinnovi: novità per Sabelli e Ekuban - Il genoa e il valzer dei rinnovi: novità per Sabelli e Ekuban - E' il momento di pensare al futuro per il genoa che guarda ai rinnovi di alcuni calciatori prima di buttarsi nel prossimo calciomercato ...