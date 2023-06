Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, intervistata da Bruno Vespa nell'ambito dell'evento `Forum in masseria´, a Manduria, rispondendo a una domanda sulla preoccupazione dell'...Immediata arriva lapiccata del partito di Matteo Salvini : "I Popolari, quelli che da ... partito alleato di. Ma al di là di quello che accadrà, la notizia è che Manfred Weber e Antonio ...Così Mauro Vannucci, assessore alla sicurezza albenganese,alle parole del presidente del consiglio comunale ingauno Diego Distilo.

Meloni replica a Schlein: “Nessun rischio autoritarismo” Globalist.it

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa nell'ambito dell'evento `Forum in masseria´, a Manduria, rispondendo a una domanda sulla preoccupazione dell'autoritarsmo in It ...Via libera al Patto Ue sui migranti con il sì dell’Italia. Ora si va all’eurocamera È un accordo storico quello raggiunto tra gli stati membri sul Patto Ue Migrazione e Asilo: i Ministri degli Interni ...