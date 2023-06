Fiumicino | l’opposizione tuona | “Le linee programmatiche di Baccini un naufragio di promesse e delusioni”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 9 giugno 2023)– “Una seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale dia tratti grottesca in cui si è fatta fatica a riconoscere il senso profondo dell’ Istituzione. Si è passati dalla lettura in aula della Costituzione democratica e antifascista lo scorso 2 Giugno, all’elezione, senza nessun chiarimento ne smentita ufficiale di un presidente che si ritrae sui social con quelli che sembrerebbero il busto del Duce e il calendario fascista sullo sfondo. È abbastanza per capire da dove la città riparte… non solo dal passato ma da quel passato remoto da cui con sacrifici umani e dolore si è affrancato non senza strascichi un intero popolo”. Lo dichiarano i consiglieri della Lista Civica per Ezio Sindaco, Angelo Petrillo, Paola Meloni e Giuseppe Miccoli, all’indomani della prima seduta del Consiglio comunale (leggi qui), aggiungendo: “Si riparte ...