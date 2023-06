Todaro | addio Amici e ritorno a Ballando con le Stelle? «Ecco cosa farò»

(Di giovedì 8 giugno 2023) Raimondoancora una volta tradi Maria De Filippi econ le. Secondo i gossip dell'ultimo periodo il ballerino sarebbe in procinto di lasciare il talent show Mediaset per tornare da Milly Carlucci, che ha lanciato la sua carriera in tv. Un, tra l'altro, molto chiacchierato visto cheè sempre stato considerato il pupillo della conduttrice Rai. All'improvviso, però, il marito di Francesca Tocca ha deciso di lasciare il nido e spiccare il volo altrove, alla corte di Queen Mary. Raimondolasciae torna acon le? Intervistato da QdS, Raimondoha smentito un suo eventualecon le ...

Parliamo di Raimondomolto chiacchierato a proposito di un possibilead Amici di Maria De Filippi con annesso ritorno in Rai a Ballando con le Stelle. A QdS.it, il maestro ha spiegato ...In ballo soprattutto i nomi dei prossimi professori dato che almeno due potrebbero dire. In tal senso, gli indiziati sembrano essere Arisa ee, probabilmente al posto della cantante, la ......sui cambiamenti nel cast di Amici Non accennano a placarsi le voci sul possibiledi Arisa ad ... Le prime parole dei protagonisti di Amici Anche il futuro di Raimondopotrebbe non essere ad ...

Raimondo Todaro, addio ad Amici Il ballerino rompe il silenzio TorreSette

Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...Dopo tante indiscrezioni, ecco le parole di Raimondo Todaro sul suo futuro tra Amici e Ballando con le Stelle. La verità.