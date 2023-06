Il fumo soffoca ancora New York

La7.it - Ile le ceneri degli incendi divampati in Canada nei giorni scorsi coprono ancora il cielo sopra la Grande Mela e gran parte del nord - est degli Stati Uniti , oscurando il sole e ...Stare a casa, limitare gli spostamenti e, se necessari, usare le mascherine. New Yorknei fumi sprigionatisi dalle centinaia di incendi in Quebec che hanno raggiunto la Grande ...dele ...Il peggioramento della qualità dell'aria a New York e in altre zone della costa nord - orientale e del Midwest degli Stati Uniti, a causa di una coltre die cenere dovuta agli incendi in Canada, ha spinto le autorità a invitare la popolazione "a stare al chiuso o indossare mascherine di buona qualità all'aperto". Hanno subito ritardi ieri ...

Fumo e cenere dal Canada, New York soffoca nel grigiore Agenzia ANSA

La causa è il fumo proveniente dagli incendi boschivi che stanno devastando vaste regioni del Canada, favoriti dal riscaldamento globale. Secondo il meteorologo Collin Gross, la sera del 7 giugno ...Non si ferma il fenomeno degli incendi che sta devastando il Canada da est a ovest; l'alto fumo è a New York: chiuso l'aeroporto LaGuardia ...