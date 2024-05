E alla fine ritorna Correa | l’Atalanta ‘condanna’ l’Inter! Ora 2 strade

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 10 maggio 2024)Joaquinritornerà nuovamente al. Da Viale Liberazione ci avevano sperato, ma ieri sera, spazzando via il Marsiglia dall’Europa League, ha tolto ogni dubbio.DEI GIOCHI ? In realtà era nell’aria e anchelo aveva ormai capito. Il punto esclamativo è arrivato ieri sera durante Atalanta-Marsiglia, con gli orobici capaci di spazzare via la squadra di Gasset per 3-0 dopo l’1-1 del Velodrome. Quindi niente finale di Europa League per i francesi, che non andranno in Champions League. L’unica possibilità, infatti, era di accederemassima competizione tramite la seconda coppa europea, visto il grande gap accumulato in Ligue 1.dei giochi: Marsiglia a bocca asciutta e Joaquin ...