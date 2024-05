Priftis ’chiama’ Galloway e Smith | Tocca a loro prenderci per mano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Siamo pronti a tuffarci in questa serie di playoff, sappiamo il valore di Venezia e ci aspetta un compito molto difficile. Avremo subito due gare in trasferta che ci dovranno portare a superare i nostri limiti, perché è sotto gli occhi di tutti come in questa stagione le partite lontano dal PalaBigi ci abbiano creato parecchi problemi. Va anche detto che i playoff non c’entrano nulla con il resto della stagione, quindi mi aspetto che tutti diano qualcosa in più vista la posta in palio". Le parole di coachsi confondono tra il rumore dei giocatori che palleggiano e iniziano a fare riscaldamento alla ‘Cassala’, dove i biancorossi sono in esilio da qualche giorno perché il PalaBigi è occupato dai campionati europei di pattinaggio artistico. Una situazione che, unita a qualche acciacco, non fa ovviamente felice il tecnico: "Abbiamo qualche problemino da gestire ...