Il Paradiso delle Signore - trame dal 13 al 17 maggio | cosa accadrà

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 10 maggio 2024) Proseguono le repliche della seconda stagione de Il, in onda dal 13 al 17su Rai Uno alle ore 16.00. Il secondo capitolo dell’acclamato daily continuerà a intrattenere i telespettatori per tutto il mese di, in attesa di tornare a settembre con i nuovi episodi. Dopo aver tenuto compagnia ai telespettatori sin dal mese di settembre, l’ottava stagione de Ilè giunta al termine, con l’episodio di venerdì 3. Visto il successo che si è riconfermato anche con l’ultimo capitolo andato in onda, la Rai continuerà a puntare sull’acclamato daily per il mese di, ritrasmettendo i vecchi episodi della soap. Nel dettaglio, a partire da lunedì 6 ...