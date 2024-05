Xabi Alonso è di ghiaccio dopo il 2-0 della Roma | ai suoi giocatori chiede soltanto una cosa

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sotto di 2-0 e con la qualificazione in finale di Europa League in bilico,si mostra imperturbabile. Con il doppio vantaggiofa una sola richiesta aidel Bayer.

Con il pareggio per 2-2 ottenuto all`ultimo contro la Roma nel ritorno delle semifinali di Europa League, il Bayer Leverkusen non solo ha ottenuto...

Il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso ha commentato il pareggio ottenuto in casa contro la Roma che è bastato per raggiungere l’ Atalanta in finale di Europa League: “Mi aspettavo una partita difficile e lo è stata . Anche a Roma non è stato ...

Bayer, ecco un nuovo record: segnata la striscia di match senza sconfitta più lunga della storia - Bayer, ecco un nuovo record: segnata la striscia di match senza sconfitta più lunga della storia - Un’altra partita storica per il club allenato da xabi alonso, che dopo aver “distrutto” la Bundesliga, ha raggiunto anche la finale di Coppa di Germania prima e adesso anche la finale di Europa League ...

Roma, De Rossi: 'Dybala portato giusto per, grazie Svilar' VIDEO - Roma, De Rossi: 'Dybala portato giusto per, grazie Svilar' VIDEO - Daniele De Rossi esce a testa alta dall`Europa League. L`allenatore della Roma ha dichiarato in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 subito in rimonta sul.

Corsport - Opus Dea - Corsport - Opus Dea - Opus Dea" scrive il Corriere dello Sport celebrando la conquista della finale di Europa League da parte dell'Atalanta. Dea spaziale, finale storica: battuto 3-0 ...