Tecniche Evoluzione Assistita | Confagricoltura “Fare presto in Europa”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo poco tempo per approvare la proposta di regolamento sullegenomiche che la Commissione UE presenterà il prossimo 5 luglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio UE devono lavorare in stretta collaborazione per arrivare a una codecisione entro i primi mesi del 2024, altrimenti si rischia di bloccare l’iter del dossier. La campagna elettorale europea del prossimo anno ritarderebbe infatti la procedura di adozione posticipandola al 2025, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero per la produttività e la competitività dell’agricoltura italiana”. L’appello del presidente di, Massimiliano Giansanti, arriva dal convegno organizzato a Palazzo della Valle con alcune personalità di rilievo del mondo della ricerca e della politica peril punto della situazione sulle TEA, le ...