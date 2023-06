(Di mercoledì 7 giugno 2023)per 3 - 0 a tavolino e due partite da giocare a. E' questa la sanzione inflitta aldal giudice sportivo di serie B in relazione agli incidenti avvenuti dentro e fuori lo ...

E' questa la sanzione inflitta al Brescia dal giudice sportivo di serie B in relazione agli incidenti avvenuti dentro e fuori lo stadio 'Rigamonti' nella partita di ritorno deicon il Cosenza,...Leggi anche La notte di paura negli spogliatoi dello stadio: a Brescia 9 feriti e 5 fermatitotale a Brescia: stadio sotto assedio, incendiata l'auto di un calciatore Leggi i commenti Calcio: ...Sono queste le decisioni del Giudice sportivo di Serie B, Ines Pisano, prese contro il Brescia per ildei minuti finali (e del post partita) causato dai tifosi del Brescia nel match...

Caos playout B, sconfitta 0-3 e 2 gare a porte chiuse al Brescia ... Agenzia ANSA

