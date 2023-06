Manchester United | Antony accusato di violenze dalla ex | 'Mi picchiava e voleva uccidersi'

... Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool,City,, Real Madrid e Tottenham. In pochi giorni però restarono all'interno solo ...Il numero 9 infatti era stato seguito per mesi dale da altri club di Premier League e, un suo eventuale addio, avrebbe facilitato non poco il lavoro degli uomini del mercato ...Il, che ha già l'accordo col giocatore, pagherà la clausola da 60 milioni di euro prevista dal contratto con il Napoli. Soldi che sarebbero reinvestiti come accaduto lo scorso anno ...

Shock a Manchester: l'ala brasiliana dello United, Antony, è stata accusata di "violenza domestica, minacce e lesioni personali" da una ex compagna. A riportarlo è Globo Esporte secondo cui Gabriela C ...Il Napoli, in caso di partenza del nigeriano, è interessato a Folarin Balogun, 21 anni, calciatore inglese naturalizzato statunitense ...