Fiorentina | Milenkovic | «Questa volta sarà una finale diversa»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 giugno 2023) Nikola, difensore centrale della, ha parlato in vista delladi domani contro il West Ham Nikola, difensore centrale della, ha parlato a Sky. PAROLE – «Coppa Italia? Secondo me abbiamo fatto molto bene, in ogni partita ci sono situazioni pericolose. Siamo consapevoli che possiamo subire qualcosa, però accettiamo queste situazioni per creare di più. Domani dobbiamo essere molto più concentrati, la percezione del pericolo deve essere al massimo. Non dobbiamo sbagliare niente, altrimenti le grandi squadre come l’Inter di possono punire al minimo errore».