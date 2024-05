Terza Categoria - il Paperino San Giorgio rende omaggio alle vittime dei lager

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) Prato, 7 maggio 2024 - Daall'Austria, perreai calciatori e agli sportividei campi di sterminio nazisti. E' il progetto "In campo per la memoria", messo in piedi dalSannell'ambito del “Viaggio della Memoria” della sezione pratese dell’Aned (Associazione nazionale ex-deportati nei campi di concentramento nazisti) in collaborazione con la Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza di Prato e l’associazione per il Gemellaggio Prato – Ebensee. Una delegazione del club sportivo composta dal direttore tecnico Andrea Bonfiglio, dal capitano della prima squadra Michele Todisco e daglinatori di scuola calcio Edoardo Mammoli e Cosimo Landi ha visitato gli ex-campi di concentramento di ...