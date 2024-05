Processo a Donald Trump | in aula Stormy Daniels - testimone chiave contro l’ex presidente USA

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , si trova nuovamente al centro dell’attenzione mediatica a causa dell’inizio del suo processo a Manhattan, New York, riguardante i pagamenti in nero alla pornostar Stormy Daniels. L’ex presidente ha ...

La pornostar Stormy Daniels e' entrata in aula come testimone chiave dell'udienza odierna del processo a Donald Trump , presente il tycoon. La donna sta prestando giuramento.

Quei 45 secondi per immortalare Trump a processo - Quei 45 secondi per immortalare trump a processo - Sono solo 10 i fotografi autorizzati ad entrare in aula per scattare foto al tycoon: tra poco tempo e poco spazio, spesso riuscire a realizzare lo scatto perfetto può essere un'impresa ...