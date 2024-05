Moratti risponde a Giuntoli | 5 maggio? Che cattivo! Caso Agenzia vicenda brutta

(Di martedì 7 maggio 2024)in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss ha risposto alle dichiarazioni diriguardo il 5, prima di esprimere una sua opinione sulCOVISOC egovernativa. LA RISPOSTA – Massimoha risposto così alle dichiarazioni del dirigente della Juventus: «Che(ride, ndr). Io la ricordo come una giornata molto, quindi faccio finta di niente».ha espresso così la sua opinione riguardo l’richiesta dal governo per il controllo dei conti: «Se il Governo interviene su unacome quella della Covisoc e dell’eventualeallora evidentemente ...

Massimo Moratti , ex presidente dell’Inter, ha rimproverato Cristiano Giuntoli su quello che è stato il 5 maggio 2002 Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Massimo Moratti , ex storico presidente dell’Inter, ha risposto a Cristiano Giuntoli dopo la ...

Moratti: «5 maggio Che cattivo Giuntoli, la ricordo come una giornata molto brutta» - moratti: «5 maggio Che cattivo giuntoli, la ricordo come una giornata molto brutta» - moratti: «5 maggio Che cattivo giuntoli, la ricordo come una giornata molto brutta». La risposta alla battuta moratti a Radio Kiss Kiss Napoli ha risposto alla battuta di giuntoli sulla vittoria dell ...

Tg1 ore 16:55 del 07/05/2024 - Tg1 ore 16:55 del 07/05/2024 - Scintille Juve-Inter, Massimo moratti replica a Cristiano giuntoli Nel 2100 sarà la città più grande del mondo e avrà 500 milioni di abitanti, secondo gli esperti Archie snobbato dalla famiglia reale ...

Moratti: "La battuta sul 5/5 di Giuntoli Che cattivo. Fu una giornata molto brutta, quindi faccio finta di niente" - moratti: "La battuta sul 5/5 di giuntoli Che cattivo. Fu una giornata molto brutta, quindi faccio finta di niente" - "In questo momento il Napoli è in seria difficoltà, ma De Laurentiis deve stare tranquillo. Non è riuscito a gestire il successo dell’anno scorso ma… Leggi ...