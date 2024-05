Cuore danneggiato | da UniBo e Sant’Orsola nuove speranze di cura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 7 maggio 2024) Bologna, 7 maggio 2024 – Rigenerazione del: scoperto il ruolo chiave di un fattore di crescita grazie ad un gruppo di ricerca internazionale, coordinato da studiosi dell'Università di Bologna e Irccs Policlinico di. Gli studiosi hanno infatti identificato un fattore chiave in grado di spingere la proliferazione e rigenerazione delle cellule muscolari cardiache. La ricerca, pubblicata sulla rivista Cell Reports, apre la strada apotenziali terapie per rigenerare il. Danni cardiaci, come quelli causati da un infarto miocardico, da infezioni o da alcune terapie antitumorali, provocano la perdita significativa di cellule muscolari cardiache, che vengono sostituite dal tessuto cicatriziale fibrotico. A causa della capacità rigenerativa estremamente limitata del ...