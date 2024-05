Corruzione | Toti a imprenditore ‘porta un po’ di caviale’ - parole in codice per i soldi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2024) Genova, 7 mag. (Adnkronos) – La parola barca o caviale come passepartout per ottenere finanziamenti. E’ la tesi che si legge nell’ordinanza del gip di Genova che ha portato all’arresto (domiciliari) perdel presidente della Regione Liguria Giovanni. Nel provvedimento di oltre 650 pagine firmate dal gip Paola Faggioni si sottolinea l'”allarmante abitualità e sistematicità” di un meccanismo corruttivo collaudato, “ricavabile anche dalla terminologia sovente utilizzata dal governatore” con l’Spinelli per alludere alla richiesta di finanziamento (“quando mi fai vedere la barca… quando ti posso venire a trovare…”), che veniva immediatamente compresa nel reale significato dallo stesso, pronto a rispondere a tono richiamando le proprie richieste e interessi. In un’intercettazione ...