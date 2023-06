Emma Marrone fa chiarezza | “Con Stefano De Martino nessun gelo | anzi…” Video

Leggi su isaechia

(Di lunedì 5 giugno 2023)Deieri sera è stato il conduttore della serata – evento al Diego Armando Maradona per festeggiare il terzo scudetto conquistato dal Napoli allenato da Luciano Spalletti. Tanti gli ospiti presenti, fra cui. Dopo l’esibizione della cantante, sua storica ex, sui social si è iniziato a parlare di un presuntofra i due ex allievi di Amici fidanzati per diversi anni. Aveva infatti destato stupore il fatto cheednon si fossero abbracciati. Dopo l’intensa esibizione sulle note di Napule è,è scappata via, senza nemmeno salutare. In tanti hanno parlato di “” e di presunti “rancori”. Pochi minuti fa ci ha pensato, attraverso un ...