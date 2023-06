Così Viviana, sorella di, dopo avere ascoltato le prime testimonianze in aula nel processo in cui la 38enne è imputata per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlioletta ...... durante l'udienza del processo in cui, presente in aula, è imputata per omicidio volontario pluriaggravato. Diana secondo quanto ricostruito, era morta. 'Aveva già annerite le punte ...Due valigie all'ingresso con 30 abiti da sera e il frigorifero vuoto. È ciò che è emerso dai primi rilievi della scientifica, effettuati il 20 luglio scorso nell'appartamento di, la 37enne accusata di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione per aver lasciato morire di stenti la figlia di un anno e mezzo. A dirlo in aula oggi, 5 giugno, è la ...

Alessia Pifferi, la testimonianza della poliziotta: "In casa il frigo vuoto e le valigie con trenta abiti da sera" TGCOM

Quando la scientifica è arrivata nell'appartamento di Alessia Pifferi, in via Parea a Milano, il giorno in cui è stata trovata la figlia Diana, di appena 18 mesi, morta di stenti, c'erano "due valigie ...