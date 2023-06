Spalletti | “Sono stanco” il segreto dell’addio | De Laurentiis lo trattava da dipendente

(Di domenica 4 giugno 2023) Notizie Calcio Napoli – Oggi Lucianosarà per l’ultima volta allenatore del Napoli, ecco perché è andato via dalla Campania. Nell’editoriale di Giancarlo Dotto per Gazzetta dello Sport si trovano informazioni sul motivo per cuiha lasciato Napoli. “Il cuore è pesante, la testa in subbuglio. Il turbamento è ancora velato dalle ultime frenesie di stagione, dal rumore della festa. I tre giorni più belli e dolorosi della sua storia di allenatore. Luciano, da ieri cittadino onorario di Napoli, lascia Napoli. Una scelta tormentata, che gli è cresciuta dentro in questi due anni come una tenia, insieme a tutte le belle cose che accadevano di fuori. Un malessere che l’uomo di Certaldo non è riuscito a farsi scivolare addosso. Altri al posto suo, Allegri per fare il nome più facile, uomo di mondo, l’altro mondo da ...

Serve un nuovo padrone per quella panchina lasciata libera dae troppi noarrivati finora, per sua sorpresa. Se davvero le mire fin troppo ambizionistiche del presidente del Napoli ('...La caccia del presidente è già iniziata ediversi i nomi al vaglio della società partenopeo per individuare l'erede diin panchina. Il colpo di teatro - come scrive il 'Corriere dello ...I quartieri di Napoliaddobbati per lo scudetto con maglie cartonate su cuiriprodotti i ...ha scelto come divisa ufficiale la tuta. Condivide questa scelta o preferisce gli ...

Napoli, Spalletti: "Lasciare ora è atto amore. Non ho più energie per essere all'altezza" Sky Sport

L'esterno sinistro del Napoli, Mario Rui, ha rivelato un retroscena sulla decisione di Spalletti e dei compagni di nominare Di Lorenzo nuovo capitano.La sua "E tu davanti a me" è una delle canzoni più famose della storia della musica italiana, ancora oggi ascoltata in giro per l'Italia ...