Barcellona | il club attende una presa di posizione di Messi per il ritorno in blaugrana

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il PSG ha fatto sapere chenon rimarrà e comincia la fase di addio per l'argentino. Nelcresce l’ottimismo...

... nel 2009 e nel 2011 con il, e potrebbe entrare nell'élite di tecnici che hanno vinto tre volte la competizione, diventando il sesto a vincerla con duediversi. Il trofeo in palio 73,......con iled esubero di Xavi. Il calciatore, già vecchia conoscenza del calcio di Serie A ove è stato simbolo del Milan, avrebbe voglia di ricominciare a macinare minuti importanti in un...Commenta per primo Joan Laporta ringrazia pubblicamente Jordi Alba . Il presidente delha commentato la partenza del terzino sinistro spagnolo: 'Ha aiutato le finanze del nostro, rinunciato a una parte importante del suo ingaggio, che tra l'altro aveva meritato'.

"Barcellona fuori dall'Europa": l'indagine Uefa e la decisione di Ceferin Tuttosport

È l’anno di Diego, c’è poco da fare. L’anno delle squadre che con lui hanno scritto la storia: adesso fa festa anche il Siviglia, vincitore a ...Il Barcellona rischia seriamente un anno di esclusione dalle competizioni europee. La notizia, che rimbalza dalla Spagna, avrebbe del clamoroso e andrebbe a complicare notevolmente i piani del club bl ...