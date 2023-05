Erano dei servizi segreti tre delle persone che hanno perso la vita nelle scorse ore quando una tromba d'aria ha fatto ribaltare un'imbarcazione sul Lago Maggiore . Claudio Alonzi di 62 anni e ...Ma è davvero come pubblicizzato In questo articolo, sveleremo idi questa forma di ... Inoltre, oltre alla percentuale prestabilita, Woolsocks offre un ulteriore premio fino al 4% sugli ...Il romanzo è arrivato finalista alla quarta edizione del concorso letterario "d'Italia", ...//www.npsedizioni.it/) e dal 1 giugno ordinabile in cartaceo in libreria e sugli store di ...

Tutti i misteri del lago: tre 007 tra le vittime TGLA7

Due erano dei servizi segreti italiani, il terzo un pensionato delle forze di sicurezza israeliane. Ha perso la vita anche la moglie russa del proprietario dell'imbarcazione ...La maledizione di Glee è esistita davvero Se lo chiede una docuserie in cui i parenti degli attori morti si pongono domande ed aiutano a far luce sui casi.