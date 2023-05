Gli angeli del fango della Romagna | l’intervista

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 29 maggio 2023) FORLÍ – Sono loro le mani che si muovono nel, i piedi dentro gli scarponi che fanno forza per non cedere alle continue spalature, gli occhi che non si abbattono alla vista di tanta distruzione, i sorrisi, le foto ricordo in cui si svela un grande insegnamento e un enorme esempio: rialzarsi è il fulcrovita. Cosa conta di più, del rialzarsi nonostante tutto? Nonostante le difficoltà, le calamità che spazzano via in pochi istanti il lavoro di una vita, i mobili, i vestiti, la casa intera che si allaga senza poterlo impedire. Ci si ritrova vittime e la sola cosa da fare è reagire ma farlo manifestando di avere coraggio, di voler affrontare anche questa con volontà, gioia e lena perché comunque si è vivi, reagire in nome di quel sangue che da sempre è abituato a fare festa, a cantare, a ballare, a celebrare la vita per quella che è, merita ...