Cremonese | Ballardini | «Non vogliamo fare brutta figura»

Sarri(3 - 4 - 1 - 2): Sarr; Bianchetti, Ferrari, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Meité, Valeri; Galdames; Ciofani, Tsadjout. All.vedi anche Bayern Monaco vince Bundesliga, ...Commenta per primo Tutto già scritto, tranne una cosa. La Lazio di Maurizio Sarri scende in campo allo Stadio Olimpico di Roma, alle 18, contro ladell'ex Davide, nel primo posticipo della 37esima e penultima giornata di Serie A : i biancocelesti sono già aritmeticamente qualificati in Champions League, visto il +7 sull'...... si sfidano due squadre che non hanno obiettivi da inseguire: la Lazio e la. Maurizio ... Di contro, i grigiorossi di Davide, ex della partita, sono retrocessi aritmeticamente in ...

Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, è intervenuto a DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio: "Non c'è bisogno di motivare la squadra perché sa benissimo che se non affrontiamo la Lazio ...I grigiorossi affrontano l'ultima trasferta con l'obiettivo di giocare una gara dignitosa e uscire a testa alta dallo Stadio Olimpico ...