Malesia - tre calciatori aggrediti nelle ultime settimane | il Selangor boicotta la gara inaugurale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 9 maggio 2024) Continuano gli attacchi nei confronti deiine arrivano anche le prime prese di posizione. In queste, prima Akhyar Rashid del Terengganu è stato picchiato con una sbarra di ferro e derubato, poi Safiq Rahim dello Johor Darul Ta’zim Football Club è stato minacciato con un martello da due uomini che hanno poi vandalizzato la sua auto e infine Faisal Halim è ancora ricoverato in terapia intensiva con ustioni di quarto grado dopo essere stato attaccato con l’acido lo scorso fine settimana. I giocatori chiedono maggiore sicurezza e nel frattempo il, una delle più importanti squadre della, ha annunciato che non scenderà in campo domani per il Charity Shield, lache avrebbe dovuto inaugurare la nuova stagione. SportFace.