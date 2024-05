Putin | Non permetteremo di minacciarci

(Di giovedì 9 maggio 2024) 13.00 "La Russia non permette a nessuno di minacciarla, le sue forze strategiche sono sempre pronte". Così il presidentedalla Piazza di Rossa di Mosca, per la parata del Giorno della Vittoria contro i nazisti.L'Occidente vuole cancellare il ricordo della lotta dei russi contro il nazismo,"ma noi non dimenticheremo mai". "La Russia farà di tutto per evitare un conflitto globale", anche se l'Occidente vuole "alimentare nuovi conflitti regionali (...),scoraggiare i centri sovrani e indipendenti dello sviluppo".

Non permetteremo a nessuno di minacciarci . E non dimenticheremo mai il ruolo della Russia nella lotta al nazismo. Mentre le forze strategiche sono sempre in allerta. Vladimir Putin parla sulla Piazza Rossa di Mosca nel 79esimo anniversario della ...

"La Russia non permette a nessuno di minacciarla, le sue forze strategiche sono sempre pronte" . Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin , parlando dalla Piazza di Rossa a Mosca in occasione della parata militare per il Giorno della Vittoria, ...

"Non permetteremo a nessuno di minacciarci . E non dimenticheremo mai il ruolo della Russia nella lotta al nazismo. Mentre le forze strategiche sono sempre in allerta". Lo ha detto a chiare lettere Vladimir Putin , che, parlando dalla Piazza Rossa ...

Putin: "Le nostre forze strategiche sono sempre in allerta" - putin: "Le nostre forze strategiche sono sempre in allerta" - Mosca, 9 mag. (askanews) - Il presidente russo Vladimir putin sulla Piazza Rossa di Mosca ha assistito alla parata della Vittoria sulla Germania nazista, per il 79esimo anniversario della Vittoria nel ...

Putin alla parata della Vittoria: «Nessuno può intimidirci. Le nostre forze strategiche pronte al combattimento» - putin alla parata della Vittoria: «Nessuno può intimidirci. Le nostre forze strategiche pronte al combattimento» - La sfilata nella piazza Rossa di Mosca nell’anniversario della fine della «grande guerra patriottica». Il presidente russo esalta gli «eroi» che combattono in Ucraina, attacca l’Occidente ma – aggiung ...

Putin spaventa il mondo: Nostre forze nucleari sempre in allerta”. L’annuncio - putin spaventa il mondo: Nostre forze nucleari sempre in allerta”. L’annuncio - Le forze nucleari strategiche russe sono sempre in allerta, ha affermato il presidente russo Vladimir putin. “Non permetteremo a nessuno di minacciarci. Le nostre forze strategiche sono sempre in ...