(Di giovedì 9 maggio 2024)Milanino (Milano) – Nella tarda serata, i Carabinieri delle Stazioni di Cormano eMilanino, all’esito di serrata attività investigativa, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto per rapina impropria e tentato omicidio di un, 30enne, senza fissa dimora individuato quale presunto autore della rapina impropria e del tentato omicidio ai danni di un cittadino cinese avvenuto nella notte aMilanino,tra le vie Manzoni e Marconi. L’uomo, rintracciato presso la stazione ferroviaria Milano Certosa, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 9- centimetri, verosimilmente utilizzato per l’accoltellamento, sottoposto a sequestro unitamente alle scarpe indossate, su cui sono state rilevate ...

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato la notte scorsa a Cusano Milanino ed è stato portato all’ospedale di Niguarda in codice rosso . La violenta aggressione è avvenuta alle 0,40 in via Manzoni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane ...

Cusano, rapinato e accoltellato alla fermata dell’autobus: fermato un egiziano - cusano, rapinato e accoltellato alla fermata dell’autobus: fermato un egiziano - L’uomo è stato bloccato alla stazione di Milano Certosa con in tasca un coltello a serramanico e tracce di sangue sulle scarpe. Caccia al complice ...

