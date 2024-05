Provincia - 46 i professionisti ammessi alla short-list C’è anche il dem Del Vecchio

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon determinazione n. 932 del 9 maggio 2024, ladi Benevento ha approvato ladi potenziali candidati per la designazione e nomina dei rappresentantili presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate. Sono 46 iche hanno inviato richiesta di iscrizionee sono stati ritenuti idonei a seguito dell’istruttoria della Rocca dei Rettori. Non idoneo ad essere inserito nella costituendasolo un candidato, in quanto la domanda è risultata non conteneva la dichiarazione relativa al possesso dei prescritti requisiti generali e specifici. Definita la, il conferimento di eventuali ...

