Ariete cantante ha una nuova fidanzata | chi è Gaia Mossini dopo l’ex Jenny De Nucci? Ecco il profilo Instagram

(Di giovedì 4 maggio 2023) Della vita sentimentale disi parla spesso: nell’ultimo periodo laè stata coinvolta in una breve bufera social per la rottura con la sua exDe. Oggi però questo sembra appartenere totalmente al passato e l’artista ha voltato pagina! Al suo fianco oggi c’è, la suaragazza....

... che non solo suonavano come un, ma anche come un aereo da combattimento, come un migliaio ... Nel 1982, quando Di'Anno è stato sostituito da Bruce Dickinson,dotato di un talento ...Dopo Ligabue sul palco sono salitie il quarto classificato all'ultimo Festival di Sanremo ... - ha detto il- Dovrei parlare di altro probabilmente oggi, per non rischiare di essere ...Ad aprire l'evento è stato Leo Gassman, ilfiglio dell'attore Alessandro, dopo di lui ... Tra loro Lazza, ComaCose , Emma, Carl Brave, Tananai ,, Mr. Rain, Piero Pelù con Alborosie, ...

Ariete è fidanzata, il video che conferma la relazione con Gaia ... Fanpage.it

Ariete ha ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Jenny De Nucci. Mostrando lo schermo del suo telefono, la cantante ha confermato di essere fidanzata con Gaia Mossini, di cui non si hanno al ...Concertone primo maggio 2023 al via. L'evento si apre con L’Orchestraccia, il gruppo folk rock capitolino che da anni fa rivivere sui palchi la tradizione musicale capitolina. Chiude ...