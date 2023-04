Perché lo stadio di Firenze è diventato un caso diplomatico Roma-Bruxelles (e rischia di bloccare l’intero pacchetto di fondi del Pnrr) (Di domenica 2 aprile 2023) Come ci è finito uno stadio di Serie A come il Franchi (e mettiamoci pure il “Bosco dello sport” di Venezia), nel Pnrr che dovrebbe occuparsi di inclusione sociale? La ristrutturazione dello stadio di Firenze era una bagatella italiana, adesso è diventato un caso diplomatico: l’oggetto della discordia – non l’unico ma certo uno dei più scabrosi – fra l’Italia e l’Europa, l’inghippo che rischia di bloccare il recovery fund. E anche un giallo, Perché tutti si rimpallano le colpe: il governo Meloni che l’ha ereditato da quello precedente e non perde occasione di sottolinearlo, l’ex premier Mario Draghi che non parla ma fa filtrare la sua irritazione per essere tirato in ballo, la Commissione Ue che solo oggi si è accorta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Come ci è finito unodi Serie A come il Franchi (e mettiamoci pure il “Bosco dello sport” di Venezia), nelche dovrebbe occuparsi di inclusione sociale? La ristrutturazione dellodiera una bagatella italiana, adesso èun: l’oggetto della discordia – non l’unico ma certo uno dei più scabrosi – fra l’Italia e l’Europa, l’inghippo chediil recovery fund. E anche un giallo,tutti si rimpallano le colpe: il governo Meloni che l’ha ereditato da quello precedente e non perde occasione di sottolinearlo, l’ex premier Mario Draghi che non parla ma fa filtrare la sua irritazione per essere tirato in ballo, la Commissione Ue che solo oggi si è accorta ...

