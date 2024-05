Pedro Pascal e il diritto all' aborto | condivide il video di una deputata italiana

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Oggi, Pedro Pascal è uno degli attori più richiesti di Hollywood , acclamato per il suo ruolo di padre protettivo in serie come The Mandalorian e The Last of Us. Ma ...

Pedro Pascal avrebbe già terminato le riprese di The Last Of Us 2, seconda stagione della serie adattamento del celeberrimo videogioco Naughty Dog: lo comunica, in un post sulla sua pagina Patreon, il noto insider Daniel Richtman, affermando ...

Sapevate che Buffy ha letteralmente salvato la carriera di Pedro Pascal - Sapevate che Buffy ha letteralmente salvato la carriera di pedro pascal - Chi non si ricorda i pomeriggi doposcuola a guardare le puntate di Buffy in televisione In mezzo a tutti quegli episodi c'era anche pedro pascal, con una piccola parte che stando a lui gli ha ...

The Last Of Us 2: la costumista Ann Foley condivide il suo entusiasmo per i nuovi episodi - The Last Of Us 2: la costumista Ann Foley condivide il suo entusiasmo per i nuovi episodi - La costumista Ann Foley ha parlato della stagione 2 della serie The Last Of Us spiegando che è particolarmente entusiasta del lavoro sul set ...

Giochi della Naughty Dog: 3 da conoscere - Giochi della Naughty Dog: 3 da conoscere - Scopriamo insieme tre giochi della Naughty Dog, un'azienda videoludica statunitense con oltre 40 anni di attività nel mondo dei videogiochi.