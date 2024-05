Corruzione - arrestati il presidente della Regione Liguria Giovanni Tot - l’ad di Iren Paolo Emilio Signorini e l’imprenditore del porto Aldo Spinelli

Corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Per queste accuse gli investigatori della Polizia di Stato hanno eseguito una ordinanza applicativa di misure cautelari personali, decisa dal gip di Roma , nei confronti di 6 persone, per i reati ...

Accusa di cospirazione e corruzione per legami con l’Azerbaigian : con questa ipotesi di reato, nell’ambito di un’indagine federale, sono finiti in manette il deputato democratico del Texas Henry Cuellar e sua moglie . A riportare la notizia è ...

Marco Fagandini, Matteo Indice, Tiziano Ivani - Marco Fagandini, Matteo Indice, Tiziano Ivani - Sono tutti e tre in arresto con l’accusa di corruzione, su ordine del giudice dell’indagine preliminare Paola Faggioni. Oltre alle contestazioni per episodi specifici, il magistrato fissa per loro ...

Inchiesta "Dolce Vita", il Riesame annulla la misura cautelare per Fabio Guerriero - Inchiesta "Dolce Vita", il Riesame annulla la misura cautelare per Fabio Guerriero - Dopo l’interdizione dai pubblici uffici per un anno a carico della dottoressa Smiraglia arriva la decisione per l’architetto. Per l’ex sindaco ai domiciliari dal 18 aprile si attende il responso ...

Voto di scambio politico-mafioso, 7 arresti nel Napoletano: “30 euro a voto” nel tariffario dei clan - Voto di scambio politico-mafioso, 7 arresti nel Napoletano: “30 euro a voto” nel tariffario dei clan - Nel maggio del 2023 la democrazia è stata messa all'asta a Cercola, in provincia di Napoli: a scoprire il voto di scambio politico-mafioso alle ultime ...