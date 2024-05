Giovanili biancazzurre Under 17 - ora due gare col Renate

(Di martedì 7 maggio 2024) È stato un weekend ricco di soddisfazioni per il settore giovanile biancazzurro, che oltre al pareggio ottenuto dalla squadra Primavera contro il Venezia ha conquistato un poker di vittorie nelle partite giocate dalle selezioniagonistiche. L’17 di mister Pedriali ha chiuso con un successo la stagione regolare, imponendosi per 1-0 sul campo del Vicenza. I biancazzurri sono ora attesi dal doppio impegno contro ilnegli ottavi di finale delle fase finale del campionato17 serie C: l’andata è in programma domenica 19 maggio in Lombardia, mentre il ritorno si giocherà al centro sportivo Fabbri domenica 26 maggio. Test match pieno di gol invece quello giocato dall’16 spallina di mister Daniele Buriani sul campo del Brescia, coi biancazzurri che hanno battuto le rondinelle ...

