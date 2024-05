Regione Lombardia vuole ospedali come catene di montaggio - ma la realtà è ben diversa

(Di martedì 7 maggio 2024) Un miracolo si è avverato, per altri attendiamo dubbiosi: 37e2 – Radio Popolare, la trasmissione sulla sanità che conduco con Elena Mordiglia su Radio Popolare, è in nomination ai Diversity Media Awards, il prestigioso riconoscimento che premia l’inclusività nelle produzioni audiovisive. “Un programma capace di fornire punti di riferimento e indicazioni rispetto a temi concretiquelli della sanità pubblica 37e2 accende i riflettori su un tema ancora poco legato a riflessioni collegate alla diversità, che sono invece urgentissime”. Siamo tra le sei trasmissioni in lizzaMiglior programma radio. Ora tocca ai cittadini scegliere il vincitore, votando entro il 10 maggio sul link. Un risultato inaspettato, quasi un vero miracolo, per una trasmissione che all’informazione ha sempre collegato la denuncia a 360° di quello che non funziona nella ...

“LaMiaTerra – note per salvaguardare il pianeta” - “LaMiaTerra – note per salvaguardare il pianeta” - La rassegna di eventi “LaMiaTerra – note per salvaguardare il pianeta” si prepara a vivere la prima assoluta del “Premio LaMiaTerra” con due giorni di eventi dedicati alla musica i cui testi esaltano ...

A Genova in 2mila per una casa popolare ma 9 famiglie su 10 restano fuori - A Genova in 2mila per una casa popolare ma 9 famiglie su 10 restano fuori - In forte aumento l’esigenza abitativa con 2841 domande presentate nell’ultimo bando del Comune ma l’offerta è ferma a 200 alloggi l’anno ...