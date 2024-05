Gruber furibonda con Mentana | Incontinenza una brutta cosa Ospiti senza parole

(Di martedì 7 maggio 2024) Lilliha dato vita ad un importante sfogo durante la puntata del 6 maggio di Otto e mezzo, il talk show pre-serale di La7. “Buonasera e benvenuti alle 20.46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo… Ma insomma, l'è una. Scusateci di questo ritardo”, le frasi con cui la giornalista ha aperto la sua trasmissione, visibilmente contrariata prima di presentare i suoi, con il primo, Corrado Augias, visibilmente colpito dalledella padrona di casa. Ma con chi ce l'ha? Il riferimento, neanche tanto velato nonostante non sia stato nominato, è ad Enrico, direttore e conduttore del Tg di La7, che va in onda proprio prima dell'appuntamento con Otto e mezzo, che ormai da anni inizia ben più tardi ...

