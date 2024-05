Hamas accetta l’accordo sul cessate il fuoco - Israele frena e lancia il raid su Rafah

(Di martedì 7 maggio 2024)ha fatto sapere di avereto la proposta per ililnella Striscia di Gaza, mediata dall’Egitto e dal Qatar. In un comunicato diffuso su Telegram, il capo del gruppo, Ismail Haniyeh, ha dato il proprio consenso direttamente al primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e al capo dell’intelligence egiziana, Abbas Kamel. Ma poco dopo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto cheè «lontano dalle richieste essenziali di» e che sono necessari ulteriori negoziati. Nel frattempo,ha annunciato di aver iniziato a bombardare, nel sud della Striscia, pur confermando di voler proseguire i negoziati. La propostata da...

