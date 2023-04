Si getta dal balcone con il figlio: mamma morta, grave il bimbo (Di sabato 1 aprile 2023) La tragedia a Celano (L'Aquila) attorno alle 8 di sabato mattina. La mamma, 35 anni, è morta sul colpo. Il figlio di 5 anni è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale: è grave Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 aprile 2023) La tragedia a Celano (L'Aquila) attorno alle 8 di sabato mattina. La, 35 anni, èsul colpo. Ildi 5 anni è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale: è

