Salerno, "Uova di Pasqua per donare un sorriso": l'iniziativa

In occasione della Santa Pasqua, si rinnova la solidarietà con il Lions Club Salerno Hippocratica Civitas, Forte La Carnale e la Cooperativa Sociale "Fili d'erba" che, insieme, organizzano l'iniziativa Consegna Uova Pasquali destinata a donare un dolce sorriso agli utenti che frequentano le strutture gestite dalla Cooperativa in convenzione con il Comune di Salerno. L'appuntamento è per martedì 4 aprile 2023 ore 16:30 presso il Centro Sociale ed Aggregativo "Il Girasole" in Via M. D'Azeglio n.1, quartiere S. Eustachio a Salerno. Parteciperanno i minori del Centro socio aggregativo Quartiere Mariconda, dei centri diurni polifunzionali Anthos, Ippocampo, Luna di Carta e Gulliver, oltre ai piccoli iscritti al servizio integrativo per la prima infanzia.

