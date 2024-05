Il presidente francese Macron | Ho chiesto al club di Mbappé di farlo giocare a Parigi 2024

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il, Emmanuel, ha recentemente dichiarato di aver parlato con ‘il’ di Kylianper fargli disputare i Giochi Olimpici di quest’estate: “Ho esercitato la massima pressione su quello che si ritiene essere ildi Kyliannella prossima stagione per lasciarloalle Olimpiadi diquest’estate”. “Dobbiamo andare partita per partita, prima ci sono gli Europei e poi il 14 luglio. Devono vincere”, ha aggiunto ilche spera in una vittoria della Francia agli Europei di calcio. La stellaha espresso il desiderio di disputare i Giochi nella sua nativa, anche se ha chiarito che rispetterà la decisione della sua ...

